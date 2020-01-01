Барбершоп Алматы Hunter

График работы:
Ежедневно с 10-00 до 22-00

ЗАПИСАТЬСЯ

О нас

HUNTER BARBERSHOP

Это парикмахерская для мужчин с особой атмосферой, вобрав в себя лучшие традиции классических барбершопов являясь своего рода мужским клубом. Место, в котором каждый мужчина чувствует себя непринужденно и комфортно. Здесь доступны любые стрижки по желанию гостя, от классических до самых креативных, бритье опасной бритвой, коррекция бороды, бритье головы или лица.

У нас вы проведете свое время исключительно и хорошо окунувшись в музыкальные рифы позитивного саунда и попивая отличное виски. У нас работают специально обученные мастера, и используется только профессиональная, качественная косметика и оборудование.

Наши фото



Цены и услуги

Мужская стрижка - 5000 тг.

Мужская стрижка - 5000 тг.

Мы стрижем ножницами, машинками и бритвами, моем разными шампунями и кондиционерами, укладываем пастами и восками, но вам не обязательно морочить себе этим голову. Просто дайте нам немного времени, и все получится.
Стрижка бороды - 3000 тг.

Стрижка бороды - 3000 тг.

Растет ваша борода самостоятельно и справляется с этим отлично, раз вы намереваетесь зайти к нам. В общем, чтобы и борода была, и в офис пускали — приходите. Подстрижем, придадим форму, приведем в порядок.
Мужская стрижка под машинку - 5000 тг.

Мужская стрижка под машинку - 5000 тг.

Вряд ли можно что-то добавить к и без того простому “под машинку”. Одна-две насадки, 30 минут непринужденной болтовни, и вы – немного обросший Вин Дизель или только только подстриженный Джейсон Стэтхэм.
Моделирование бороды - 3000 тг.

Моделирование бороды - 3000 тг.

Казалось бы, все то же: постригли бороду, придали форму. Но нет. Потом мы распарим вам лицо и идеально выведем опасной бритвой все линии на лице и шее. Стрижка бороды с приятным послевкусием.
Детская стрижка (5-12 лет) - 3500 тг.

Детская стрижка (5-12 лет) - 3500 тг.

Важно, чтобы ваш маленький (в нашем понимании это 5—12 лет) мужчина мог относительно спокойно просидеть в кресле хотя бы 30—40 минут, и тогда вечером дома он спросит вас: «А когда мы снова пойдем в то классное место?»
Бритье - 3000 тг.

Бритье - 3000 тг.

То самое, именуемое в британском мире «wet shave», классическое опасное бритье. Распаривание лица горячим полотенцем, нанесение душистого масла и геля и, наконец, еле слышное скольжение опасной бритвы по лицу.
Тонирование бороды - 3000 тг.

Тонирование бороды - 3000 тг.

Мы конечно считаем, что седина украшает мужчину, но если вы думаете иначе, то выровнять тон бороды с тоном волос на голове либо скрыть седину для нас не проблема. А пока налейте себе виски.
Бритье головы - 5000 тг.

Бритье головы - 5000 тг.

Если у Вас есть уверенность в красоте своей лысой головы, то у нас есть уверенность в остроте наших лезвий. Классическая и абсолютно безопасная услуга для тех, кто хочет пускать солнечных зайчиков своей макушкой.
Отец и сын - 7500 тг.

Отец и сын - 7500 тг.

Стрижка и бритье - 7000 тг.

Стрижка и бритье - 7000 тг.

Наши мастера

Эдуард

Эдуард

Мастер
Камиль

Камиль

Мастер
Алибек

Алибек

Мастер
Айбек

Айбек

Мастер

Франшиза

Зарабатывай от 1 000 000 тенге на готовом бизнесе с мужским характером, благодаря франшизе барбершопа Hunter

Наши преимущества:

  • отработанная модель бизнеса
  • гарантированный ежемесячный рост от 20%
  • за 3-4 месяца выход в точку самоокупаемости
  • 3 года на рынке Казахстана
  • готовая программа продвижения и поддержка
  • вы получаете лучший опыт
  • рассмотрим продвижение бренда по всему Казахстану включая г. Алматы и зарубежье.

Контакты Барбершопа

Филиал №1: Адрес: г. Алматы, ул. Назарбаева 244
Телефон: +7 701 277 66 88
E-mail: info@hunterbarbershop.kz

Филиал №2: Адрес: г. Алматы, ул. Назарбаева 174Б
Телефон: +7 775 877 53 54

 

Барбершоп – зона мужского комфорта

Барбершоп — это не просто заведение, где выполняют уход за бородой, усами или делают стрижку в соответствии с последними модными тенденциями, это больше клуб для мужчин, в котором можно расслабиться и отдохнуть от повседневных забот и суеты, поговорить с товарищами или знакомыми на разные темы, выпить чашечку ароматного кофе или полистать интересные журналы, пока о внешности позаботятся профессионалы своего дела. Барбершопы Алматы помогут создать тот образ и имидж, о котором вы давно мечтали — стильного человека, занимающегося важными делами или эпатажного неформала. Посещая барбершоп, мужчины хотят побыть в дружественной компании. Такие заведения нужны мужчинам не только, чтобы подстричься или привести свою бороду в порядок, но и для решения следующих вопросов:
  • Ощутить дружественную мужскую обстановку, почувствовать себя в зоне комфорта, без лишней болтовни и бесполезных посторонних разговоров.
  • Пообщаться с людьми, товарищами и обсудить с ними разные проблемы.
  • Выпить с друзьями чай, кофе и другие напитки в дружеской компании.
  • Для снятия стресса или напряжения после трудового дня.
  • Просто для того, чтобы получить наслаждение от настоящей мужской компании.
Большую роль для достижения этих целей играют работники барбершопов. Это не простой мужской парикмахер, который готов оказать парикмахерские услуги за плату. Для истинных знатоков своего дела работа в таких салонах является своего рода стилем и смыслом жизни. Благодаря мастерам высокого класса в барбершопе создается приятная, деловая атмосфера, поэтому мужчины охотно посещают такие заведения. Быть посетителем барбершопа – это стильно и даже престижно, поэтому мужчины, которые уважают себя, стараются получать услуги здесь, а не в салонах красоты или парикмахерских. Часто, постоянными клиентами барбершопов становятся мужчины разных статусов и возраста, которые стремятся решить следующие вопросы.
  • Поддерживать свою прическу, усы или бороду в аккуратном подстриженном состоянии.
  • Постоянно быть в курсе последних модных тенденций.
  • Для изменения своего стиля, с целью сделать фирменную мужскую стрижку и укладку волос перед важными мероприятиями или деловыми встречами.
  • Выделиться в обществе нестандартной прической и внешностью.
  • Посетить барбершоп, в котором раньше не приходилось делать стрижку.
  • Получить услуги высокого качества в настоящем мужском заведении без лишнего шептания за спиной и обсуждений.
Атмосфера барбершопов очень дружественная и доброжелательная, располагающая к отличному настроению, именно этим такие заведения привлекают посетителей. Если салоны красоты больше предоставляют услуг женской половине, то барбершопы – это истинно мужская территория. Цены предоставляемых услуг в таких местах зависят от многих факторов. На этот показатель оказывают влияние:
  • общая концепция заведения и географическое месторасположение учреждения;
  • уровень профессионализма работающих мастеров и их опыт;
  • комфорт и дизайн помещения;
  • предоставление клиентам бесплатных напитков;
  • тип мужской прически и метод выполнения работы.
Несомненно, стоимость услуг в барбершопах значительно выше, чем в привычных парикмахерских или салонах, но гарантия получения нужного результата соответствует требованиям и пожеланиям клиента того стоит. Посещая BARBERSHOP HUNTER, вы получите массу удовольствия и захотите снова прийти сюда. Здесь вас ожидает:
  • очень доброжелательное отношение к клиентам и учет пожеланий при оказании услуг по стрижке бороды, усов или создании прически;
  • постоянное развитие и расширение сервисных услуг с целью представления качественного обслуживания;
  • встреча со друзьями и знакомыми, которые предпочитают получать услуги в этом салоне;
  • максимальный уровень комфорта независимо от возраста и социального положения клиента;
  • уверенность в том, что вы получите именно то, за чем сюда пришли.
Если мужчина не следит за своим внешним видом, то он может смело отправляться в обычную парикмахерскую, но настоящие джентльмены ходят только в барбершопы. Стоит один раз посетить заведение, и вы навсегда откажетесь от обычных парикмахерских и салонов, будете ходить только в барбершоп. BARBERSHOP HUNTER – это заведение для уверенных в себе, настоящих мужчин!
Открыть чат
1
Хотите записаться?
Здравствуйте! 👋🏻 Вы можете записаться через WhatsApp