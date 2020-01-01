Барбершоп Алматы Hunter

О нас
HUNTER BARBERSHOP
Это парикмахерская для мужчин с особой атмосферой, вобрав в себя лучшие традиции классических барбершопов являясь своего рода мужским клубом. Место, в котором каждый мужчина чувствует себя непринужденно и комфортно. Здесь доступны любые стрижки по желанию гостя, от классических до самых креативных, бритье опасной бритвой, коррекция бороды, бритье головы или лица.
У нас вы проведете свое время исключительно и хорошо окунувшись в музыкальные рифы позитивного саунда и попивая отличное виски. У нас работают специально обученные мастера, и используется только профессиональная, качественная косметика и оборудование.
Цены и услуги
Мужская стрижка - 5000 тг.
Стрижка бороды - 3000 тг.
Мужская стрижка под машинку - 5000 тг.
Моделирование бороды - 3000 тг.
Детская стрижка (5-12 лет) - 3500 тг.
Бритье - 3000 тг.
Тонирование бороды - 3000 тг.
Бритье головы - 5000 тг.
Отец и сын - 7500 тг.
Стрижка и бритье - 7000 тг.
Наши мастера
Эдуард
Камиль
Алибек
Айбек
Франшиза
Зарабатывай от 1 000 000 тенге на готовом бизнесе с мужским характером, благодаря франшизе барбершопа Hunter
Наши преимущества:
- отработанная модель бизнеса
- гарантированный ежемесячный рост от 20%
- за 3-4 месяца выход в точку самоокупаемости
- 3 года на рынке Казахстана
- готовая программа продвижения и поддержка
- вы получаете лучший опыт
- рассмотрим продвижение бренда по всему Казахстану включая г. Алматы и зарубежье.
Контакты Барбершопа
Филиал №1:
Адрес: г. Алматы, ул. Назарбаева 244
Телефон: +7 701 277 66 88
E-mail: info@hunterbarbershop.kz
Филиал №2:
Адрес: г. Алматы, ул. Назарбаева 174Б
Телефон: +7 775 877 53 54
Барбершоп – зона мужского комфортаБарбершоп — это не просто заведение, где выполняют уход за бородой, усами или делают стрижку в соответствии с последними модными тенденциями, это больше клуб для мужчин, в котором можно расслабиться и отдохнуть от повседневных забот и суеты, поговорить с товарищами или знакомыми на разные темы, выпить чашечку ароматного кофе или полистать интересные журналы, пока о внешности позаботятся профессионалы своего дела. Барбершопы Алматы помогут создать тот образ и имидж, о котором вы давно мечтали — стильного человека, занимающегося важными делами или эпатажного неформала. Посещая барбершоп, мужчины хотят побыть в дружественной компании. Такие заведения нужны мужчинам не только, чтобы подстричься или привести свою бороду в порядок, но и для решения следующих вопросов:
- Ощутить дружественную мужскую обстановку, почувствовать себя в зоне комфорта, без лишней болтовни и бесполезных посторонних разговоров.
- Пообщаться с людьми, товарищами и обсудить с ними разные проблемы.
- Выпить с друзьями чай, кофе и другие напитки в дружеской компании.
- Для снятия стресса или напряжения после трудового дня.
- Просто для того, чтобы получить наслаждение от настоящей мужской компании.
- Поддерживать свою прическу, усы или бороду в аккуратном подстриженном состоянии.
- Постоянно быть в курсе последних модных тенденций.
- Для изменения своего стиля, с целью сделать фирменную мужскую стрижку и укладку волос перед важными мероприятиями или деловыми встречами.
- Выделиться в обществе нестандартной прической и внешностью.
- Посетить барбершоп, в котором раньше не приходилось делать стрижку.
- Получить услуги высокого качества в настоящем мужском заведении без лишнего шептания за спиной и обсуждений.
- общая концепция заведения и географическое месторасположение учреждения;
- уровень профессионализма работающих мастеров и их опыт;
- комфорт и дизайн помещения;
- предоставление клиентам бесплатных напитков;
- тип мужской прически и метод выполнения работы.
- очень доброжелательное отношение к клиентам и учет пожеланий при оказании услуг по стрижке бороды, усов или создании прически;
- постоянное развитие и расширение сервисных услуг с целью представления качественного обслуживания;
- встреча со друзьями и знакомыми, которые предпочитают получать услуги в этом салоне;
- максимальный уровень комфорта независимо от возраста и социального положения клиента;
- уверенность в том, что вы получите именно то, за чем сюда пришли.