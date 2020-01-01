Барбершоп Алматы Hunter

Барбершоп – зона мужского комфорта

Ощутить дружественную мужскую обстановку, почувствовать себя в зоне комфорта, без лишней болтовни и бесполезных посторонних разговоров.

Пообщаться с людьми, товарищами и обсудить с ними разные проблемы.

Выпить с друзьями чай, кофе и другие напитки в дружеской компании.

Для снятия стресса или напряжения после трудового дня.

Просто для того, чтобы получить наслаждение от настоящей мужской компании.

Поддерживать свою прическу, усы или бороду в аккуратном подстриженном состоянии.

Постоянно быть в курсе последних модных тенденций.

Для изменения своего стиля, с целью сделать фирменную мужскую стрижку и укладку волос перед важными мероприятиями или деловыми встречами.

Выделиться в обществе нестандартной прической и внешностью.

Посетить барбершоп, в котором раньше не приходилось делать стрижку.

Получить услуги высокого качества в настоящем мужском заведении без лишнего шептания за спиной и обсуждений.

общая концепция заведения и географическое месторасположение учреждения;

уровень профессионализма работающих мастеров и их опыт;

комфорт и дизайн помещения;

предоставление клиентам бесплатных напитков;

тип мужской прически и метод выполнения работы.

очень доброжелательное отношение к клиентам и учет пожеланий при оказании услуг по стрижке бороды, усов или создании прически;

постоянное развитие и расширение сервисных услуг с целью представления качественного обслуживания;

встреча со друзьями и знакомыми, которые предпочитают получать услуги в этом салоне;

максимальный уровень комфорта независимо от возраста и социального положения клиента;

уверенность в том, что вы получите именно то, за чем сюда пришли.

Барбершоп — это не просто заведение, где выполняют уход за бородой, усами или делают стрижку в соответствии с последними модными тенденциями, это больше клуб для мужчин, в котором можно расслабиться и отдохнуть от повседневных забот и суеты, поговорить с товарищами или знакомыми на разные темы, выпить чашечку ароматного кофе или полистать интересные журналы, пока о внешности позаботятся профессионалы своего дела. Барбершопы Алматы помогут создать тот образ и имидж, о котором вы давно мечтали — стильного человека, занимающегося важными делами или эпатажного неформала. Посещая барбершоп, мужчины хотят побыть в дружественной компании. Такие заведения нужны мужчинам не только, чтобы подстричься или привести свою бороду в порядок, но и для решения следующих вопросов:Большую роль для достижения этих целей играют работники барбершопов. Это не простой мужской парикмахер, который готов оказать парикмахерские услуги за плату. Для истинных знатоков своего дела работа в таких салонах является своего рода стилем и смыслом жизни. Благодаря мастерам высокого класса в барбершопе создается приятная, деловая атмосфера, поэтому мужчины охотно посещают такие заведения. Быть посетителем барбершопа – это стильно и даже престижно, поэтому мужчины, которые уважают себя, стараются получать услуги здесь, а не в салонах красоты или парикмахерских. Часто, постоянными клиентами барбершопов становятся мужчины разных статусов и возраста, которые стремятся решить следующие вопросы.Атмосфера барбершопов очень дружественная и доброжелательная, располагающая к отличному настроению, именно этим такие заведения привлекают посетителей. Если салоны красоты больше предоставляют услуг женской половине, то барбершопы – это истинно мужская территория. Цены предоставляемых услуг в таких местах зависят от многих факторов. На этот показатель оказывают влияние:Несомненно, стоимость услуг в барбершопах значительно выше, чем в привычных парикмахерских или салонах, но гарантия получения нужного результата соответствует требованиям и пожеланиям клиента того стоит. Посещая BARBERSHOP HUNTER, вы получите массу удовольствия и захотите снова прийти сюда. Здесь вас ожидает:Если мужчина не следит за своим внешним видом, то он может смело отправляться в обычную парикмахерскую, но настоящие джентльмены ходят только в барбершопы. Стоит один раз посетить заведение, и вы навсегда откажетесь от обычных парикмахерских и салонов, будете ходить только в барбершоп. BARBERSHOP HUNTER – это заведение для уверенных в себе, настоящих мужчин!